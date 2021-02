Zoek naar contactgegevens en lees de reviews. Zeven tips voor online shoppers

1. Lees de reviews

Google de naam van de webshop waar je iets wilt bestellen in combinatie met de zoekterm ‘review’ of ‘beoordeling’: grote kans dat je beoordelingen van andere online shoppers vindt. Mochten andere mensen opgelicht zijn door een bepaalde webshop of ontevreden zijn over hun bestelling, dan lees je dat soms in zo’n review. Op de website trustpilot.com zijn bijvoorbeeld veel reviews te vinden, ook van mensen die spijt hebben niet zelf reviews te hebben gelezen voordat ze een bestelling plaatsten. Kim schrijft daar bijvoorbeeld dat ze afgelopen januari een mooie trui heeft besteld die ze vooraf heeft betaald. De beloofde track&trace-code heeft ze echter nooit ontvangen, net als de trui zelf. Pas toen ze vermoedde dat ze is opgelicht, las ze reviews van andere consumenten en die waren niet positief. ‘Dat had ik natuurlijk eerst moeten doen, maar in mijn enthousiasme heb ik de trui te snel besteld’, schrijft ze. Over dezelfde webshop schrijft Christiaan: ‘Contact opnemen met deze partij is onmogelijk, net als het terugsturen van het pakket. Het bedrijf is gevestigd in China waardoor de verzendkosten al snel hoger oplopen dan de prijs van de producten.’

Blijf kritisch tijdens het lezen van klantbeoordelingen, want ook reviews kunnen opgekocht en gemanipuleerd worden zodat consumenten vooral positieve verhalen te zien krijgen. Het kan bijvoorbeeld verdacht zijn als eenzelfde review op meerdere websites is geplaatst. Ook is het verstandig te kijken wie de beoordeling heeft geplaatst: is dat een naam die een consument bedacht kan hebben of lijkt dat onwaarschijnlijk?

2. Bekijk de adresbalk goed

Nepwebwinkels, ook uit het buitenland, eindigen vaak hoog in de zoekresultaten op Google. Dat komt doordat hun domeinnaam Nederlands is. Zo’n domeinnaam behoorde in het verleden toe aan Nederlandse webwinkels, maar zijn na het verlopen of vervallen ervan opgekocht door oplichters, vertelt Bert Quist van de Consumentenbond in een video op de website. ‘Je moet goed opletten dat je niet op zo’n website belandt en je geld kwijtraakt.’ Veel van die webshops hebben bovendien een internetadres die niks te maken heeft met de spullen die ze aanbieden, aldus Quist. Als voorbeeld laat hij een website zien die wat betreft het internetadres van een autorijschool lijkt te zijn, maar in werkelijkheid kleding en schoenen aanbiedt. Nog een waarschuwing van Quist: ‘Vaak krijg je bij nepwebshops op de gehele collectie enorme korting en is alles op voorraad in alle maten.’

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland beheert alle Nederlandse domeinnamen. De stichting probeert nepwebwinkels in een vroeg stadium offline te halen en heeft daarvoor een speciale tool ontwikkeld die webshops continu scant op kenmerken die kunnen duiden op het zijn van een nepwebshop. Dankzij deze technologie haalde de SIDN in 2019 bijna 4500 nepwinkels offline. Op de website is te zien wanneer websites geregistreerd zijn. Dat kan waardevolle informatie opleveren, want een website die nog maar net bestaat en waarover je al wel ontzettend veel reviews kunt lezen, is waarschijnlijk niet zo betrouwbaar.

3. Let op taalfouten

Soms staan nepwebshops vol taalfouten doordat teksten via vertaalmachines zijn vertaald naar het Nederlands. Als je de tijd neemt de site goed te bekijken valt dat vrijwel meteen op, maar als je snel een artikel aan je winkelwagentje toevoegt en afrekent kan je die taalfoutjes zomaar over het hoofd zien. ‘Zinnen die lijken alsof ze door een vertaalmachine zijn getrokken kun je het beste beschouwen als een buitengewoon verdacht signaal’, aldus het televisieprogramma Opgelicht?! op de website. ‘Dat kan immers maar zo betekenen dat degenen achter deze webshop zich in werkelijkheid in een heel ander land bevinden en zich met deze webshop richten op potentiële slachtoffers die aan de andere kant van de wereld zitten.’

4. Zoek naar contactgegevens en KvK-nummer

Voordat je een bestelling plaatst is het raadzaam te kijken of de webshop transparant is over de communicatiemogelijkheden. Het beste kun je kiezen voor een webshop die op de website een e-mailadres en telefoonnummer van de klantenservice vermelden. Vergeet ook niet het vestigingsadres te checken en te kijken of het KvK-nummer van de webshop wel op de site staat. Opgelicht?! adviseert zo’n nummer te controleren omdat nepwebwinkels geregeld gebruikmaken van bestaande bedrijfsgegevens of van het KvK-nummer van een onlangs opgeheven ander bedrijf. Nog een tip: controleer het vestigingsadres altijd, want sommige nepwinkels kiezen voor een adres waar een leegstaande woning of een bedrijfsverzamelpand is gevestigd waar virtuele kantoorruimte wordt aangeboden.

5. Kies voor een veilige betaalmethode

Wil je zeker weten dat je niet opgelicht wordt, dan kun je het beste kiezen voor een webshop die de mogelijkheid biedt pas te betalen na het ontvangen van de bestelling. Volgens de Consumentenbond zijn webshops zelfs verplicht om die mogelijkheid te bieden. Veel klanten kiezen er toch voor het verschuldigde bedrag vooraf te betalen via iDEAL. Mocht een bestelling nooit aankomen of blijk je te maken te hebben met een nepwinkel, dan ben je het geld kwijt. Betaling per creditcard is wat dat betreft veiliger: wordt je bestelling niet geleverd, is iets beschadigd bij aankomst of krijg je iets heel anders dan je hebt besteld, dan kun je je geld terugkrijgen.