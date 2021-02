Dode punten, matje in de nek: de coronacoupe is inmiddels een bekend fenomeen

Matjes in de nek, gordijnen voor de ogen: de coronacoupe is een begrip geworden. Als we de wildgroei op het hoofd niet kunnen uitstaan, moeten we zelf de schaar of tondeuse ter hand (laten) nemen. ‘Kleurbehandelingen raden we echt af.’

Het meubilair in de rommelige keuken van de woongroep in het centrum van Utrecht is aan de kant geschoven. In het midden staat alleen een geïmproviseerde kappersstoel. Yara Piekema, in het dagelijks leven actrice, maakt zich klaar om te gaan knippen. Het vak is nieuw voor haar, maar in de coronacrisis heeft ze al vijf van haar dertien huisgenoten van een nieuw kapsel voorzien. Haar tactiek: ‘Ik haal er niet te veel vanaf, dan kan ik het altijd later nog bijwerken.’

Dode punten, matjes in de nek, gordijnen voor de ogen: de coronacoupe is inmiddels een bekend fenomeen. ‘Wees er trots op’, zegt Gonny Eussen van kappersorganisatie Anko. Een slordig kapsel is een teken van solidariteit met de gesloten kappers, vindt ze. ‘Kijk naar Rutte, die s..

