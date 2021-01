Genoeg van altijd maar diezelfde cups of pads? Hier moet je op letten bij de aanschaf van een espressoapparaat

Thuis een lekker bakkie maken is een stuk belangrijker geworden sinds we verplicht thuiswerken. Genoeg van cups of pads, en klaar om de lat wat hoger te leggen? Koffiekenners geven advies.

Koffiemachines voor particulieren variëren in prijs van honderd euro tot zo’n zesduizend euro. Geldt hier: hoe duurder, hoe beter? Joost Leopold, eigenaar van De Koffieschool in Utrecht, die bedrijven en particulieren adviseert over alles wat met koffie te maken heeft, licht toe: ‘Duurdere apparaten kunnen vaak wat meer. Vergelijk het met een muziekinstallatie. Een hifi-setje is prima. Maar wanneer je de bass wilt aanpassen en de hoge tonen wilt beïnvloeden, dan heb je meer geavanceerde apparatuur nodig. Bij koffiemachines is dat net zo. Hoe duurder het apparaat, hoe meer mogelijkheden er zijn om de koffie naar je smaak aan te passen.’

‘Met apparaten vanaf zeshonderd euro zet je aardige espresso’, vertelt Leopold. ‘Al is de smaak nog niet..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .