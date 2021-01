De twee gezichten van nitraat in onze voeding. Kun je vis en spinazie samen eten?

In het verleden golden diverse adviezen over nitraatrijke groente (bijvoorbeeld spinazie, andijvie, bieten en sla). Er werd geadviseerd niet te vaak nitraatrijke groente te eten, ze niet op te warmen, ze niet aan baby’s te geven en ze niet te combineren met vis. In 2014 zijn al deze adviezen vervallen.

Grilled salmon with spinach, lemon and thyme (beeld Rafal Stachura)

De reden dat destijds dit advies werd gegeven, is dat nitraat in het lichaam omgezet kan worden in nitriet en kan reageren met andere stoffen en op die manier kankerverwekkende stoffen zoals nitrosamines kunnen ontstaan. Inmiddels is echter gebleken dat dit met het nitraat uit groente nauwelijks gebeurt en bovendien andere stoffen uit groente juist kanker voorkomen. De voordelen van groente voor de gezondheid blijken veel groter dan de nadelen van het nitraat. Bovendien vormt er door het eten van nitraatrijke groente ook stifstofmonoxide in het lichaam. Dat werkt als vaatverwijder en verlaagt daardoor de bloeddruk.

Toegevoegd nitraat in de voeding blijkt dan wél weer ongunstig voor de gezondheid. Nitraat wordt bijvoorbeeld toegevoegd aan ..

