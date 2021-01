Kinderen vinden YouTube geloofwaardiger dan televisie

Kinderen tussen de drie en acht jaar vinden YouTube-video’s geloofwaardiger dan televisieprogramma’s. Ze denken dat de mensen in de filmpjes ‘echter’ zijn en dat de YouTube-filmpjes geschikter zijn om van te leren.

Dat schrijft The Conversation, een online platform waarop wetenschappers hun bevindingen delen. Het onderzoek werd verricht in Amerikaanse musea, waar kinderen verschillende video’s voorgeschoteld kregen. Naast televisie en YouTube was er nog een derde type filmpjes: opgenomen met een smartphone (en ook op een smartphone afgespeeld).

Bij de smartphonevideo’s dachten de kinderen het vaakst dat ze met ‘echte’ mensen te maken hadden, gevolgd door YouTube en tv. Kinderen kijken net zo graag naar YouTube als naar televisie, maar vinden YouTube-filmpjes geschikter om van te leren.

Of kinderen daadwerkelijk beter leren via YouTube is nog niet goed onderzocht. Onderzoekers vermoeden van wel, omdat ze bij YouTube mentaal blijkbaar beter voorg..

