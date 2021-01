Waarom niet eten zo gezond is

Het is al een tijd populair en de schare volgelingen van de intermittent fasting-methode groeit nog steeds: een aaneengesloten periode helemaal niets eten blijkt gezond. Als je na het vasten maar geen troep gaat eten, schrijft Hannah Vreugdenhil in Intermittent Fasting doe je zo!

Dat Hannah Vreugdenhil coach is, lees je in haar boek goed terug.

Intermittent Fasting betekent periodiek vasten. Gedurende een langere periode eet je niets; daarna eet je gewoon. Grofweg zijn er twee manieren om het vasten te organiseren: met de 16:8-methode of de 5:2-methode. Bij de eerste eet je 16 uur niet en 8 uur wel; bij de tweede eet je vijf dagen gewoon en 2 dagen alleen 1 maaltijd van 500 calorieën. De periode dat je vast wordt fasting window genoemd, de tijd waarin je eet, heet feeding window. De 16:8-methode is de meest gebruikte omdat deze makkelijker is vol te houden. Bijvoorbeeld ..

