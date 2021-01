Feit of fabel: Je hardloophorloge geeft een vertekend beeld

Feit!

Hoewel ik niet durf te zeggen of de percentages precies kloppen, is het inderdaad wel zo dat het bij afvallen meestal meer loont om je eetpatroon aan te passen dan om meer te gaan bewegen. Dat komt vooral omdat ongeveer 75 procent van ons energieverbruik gaat zitten in de ruststofwisseling. Je gebruikt die energie om je organen te laten werken en je lichaam op temperatuur te houden. Als je gaat sporten en het fitnessapparaat of je hardloophorloge geeft aan dat je in dat uurtje sporten 500 kcal hebt verbruikt dan geeft dat dus een beetje een vertekend beeld. Als je een uur op de bank had gezeten had, had je tenslotte ook 375 kcal verbruikt. Je uur sporten leverde je dus niet 500 kcal extra verbruik op, maar slechts 125 kcal. Terwijl ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .