Kraanwater heeft veel voordelen. Zo is het beter voor het milieu dan flessenwater en is het een stuk goedkoper. Maar is water uit flesjes gezonder dan water uit de kraan?

Feit of fabel: Water uit flesjes is gezonder dan water uit de kraan.

Fabel!

In Nederland moet het kraanwater voldoen aan strenge eisen. Dat is in de wet vastgelegd. Het is daarom veilig om kraanwater te drinken. Sommige soorten flessenwater bevatten wat meer mineralen dan kraanwater (mineraalwater). Het zijn echter erg kleine hoeveelheden die je ook gemakkelijk met gewone voeding binnenkrijgt.

Kraanwater heeft daarnaast een aantal andere voordelen. Het is beter voor het milieu dan flessenwater, omdat er geen verpakking nodig is. Bovendien is het veel goedkoper. Voor 1 euro kun je een jaar lang elke dag 1,5 liter kraanwater drinken. Flessenwater is 150 tot 500 keer zo duur.

Frisdranken en sappen hebben als nadeel dat ze veel suiker bevatten. ..

