Welke corona-pre’s zijn blijvertjes? In gesprek met toekomstonderzoeker Jeanneke Scholtens

Toekomstonderzoeker Jeanneke Scholtens (39) verwacht dat mensen blijvend meer oog hebben voor elkaar. ‘Als tegenhanger van Black Friday is bijvoorbeeld Giving Tuesday in opkomst. Op die dag koop je juist iets voor een ander. Ik geloof dat iedereen het fijn vindt dat er meer empathie en solidariteit is ontstaan. Dat hebben we blijkbaar gemist in een tijd die superindividualistisch was geworden. Het altijd op jezelf gericht zijn is een te krappe schoen geworden, waar we ons niet meer fijn in voelen.’

Scholtens is directeur van Buro Zorro in Wognum, Noord-Holland. Ze kijkt - samen met een team - goed om zich heen, onderzoekt consumententrends en knoopt bevindingen aan onderzoek en reeds bestaande gegevens, om zo trends te kunnen bepalen.

Ze..

