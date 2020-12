Van de resten van sapjesbars, maken Ayuk en Scifo ‘falafval’: ‘Duurzaam zonder geitenwollensokkenkarakter’

Zo’n 2 miljoen ton eetbaar voedsel wordt er jaarlijks in Nederland verspild. Dat kan anders, dachten Ayuk Bakia en Scifo Minnaard. Ze gingen op zoek naar voedselverspilling in hun eigen stad, Rotterdam, en kwamen zo op het idee van de Falafval.

Eigenaren Ayuk Bakia en Scifo Minnaard bereiden in hun winkel in Rotterdam hun Falafval.

In een kleine keuken van een sapjesbar in het Rotterdamse Kralingen mengen Ayuk Bakia en Scifo Minnaard gemalen kikkererwten en verse kruiden door elkaar. Dan volgt het speciale ingrediënt: donkergroene pulp. Die pulp is spinazie, uitgeperst door juicebar Sajoer voor sapjes met namen als Green Monster en Anti Hangover. De overgebleven pulp belandde voorheen in de afvalbak en dat vonden de jonge Rotterdammers zonde. Daarom maken zij daar nu falafel van met een toepasselijke naam: Falafval.

Tijdens bijbaantjes in de horeca zagen Bakia en Minnaard hoeveel eten er wordt weggegooid. ‘En ook thuis merk je hoeveel voedsel er in de vuilnisbak belandt. We wilden graag wat samen beginnen en wisten al snel dat we iets wilden doen tegen voedselverspi..

