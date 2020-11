‘Alleen praten is niet genoeg'

Als particulier kun je ervoor kiezen om zelf je geld te beleggen of te investeren. Maar ook via premies aan verzekeraars en pensioenaanbieders en via spaarrekeningen bij banken wordt er met geld van particulieren geïnvesteerd of belegd. Maar hoe weet je als consument of jouw geld niet gaat naar bedrijven die mensen- of dierenrechten schenden of slecht zijn voor het klimaat? De Eerlijke Geldwijzer helpt daarbij.