Hulde aan de oven

Yvette van Boven kennen we voornamelijk van haar televisieprogramma Koken met Van Boven, dat in 2015 op de buis was. De kok doorkruiste het land om bijzondere ingrediënten bij elkaar te sprokkelen, zoals gans, bok en rode rivierkreeft. In iedere aflevering stond één ingrediënt centraal, waarmee Van Boven een aantal gerechten bereidde.

In De bomvolle oven van Van Boven hanteert zij een andere werkwijze. Niet een ingrediënt speelt de hoofdrol, maar een specifiek apparaat uit de keuken, namelijk de oven. ‘Ik kook er ruim meer dan de helft van mijn gerechten in’, zegt Van Boven in haar voorwoord. ‘En vaak meerdere dingen tegelijk. Zo houd ik mijn handen vrij om tussendoor iets anders te ..

