‘Anne huilde bij de dood van Bin Laden.’ Christelijke leiders reageren op overlijden Anne van der Bijl

Bas Plaisier (76): ‘geen dogmatische man’

Plaisier is oud-scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, reisde en woonde tussen 2008 en 2013 in China en Hongkong, waar hij veel contacten met christenen had.

‘Na een aantal jaren in China gereisd te hebben, ontmoette ik Anne van der Bijl in 2010 in Nederland. Ik herinner me dat ik onder de indruk was van zijn mildheid en realiteitszin. Veel mensen zagen China in die tijd nog als een van de landen waar christenen het ergste vervolgd werden en bleven erbij dat dat er bijbels het land in gesmokkeld moesten worden voor de christenen daar. Aan het einde van het eerste decennium begon echter in China een verandering van beleid die voortduurde tot aan het begin van het tweede decennium. D..

