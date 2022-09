Vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerde kerken verliezen opnieuw leden

Kerkgangers bij de vrijgemaakt-gereformeerde kerk in Ten Boer.

Zwolle

Per 1 oktober 2021 hebben de vrijgemaakt-gereformeerden 108.618 leden, 1617 minder dan een jaar daarvoor. De Nederlands Gereformeerde Kerken hadden per 1 januari 2021 32.195 leden, een afname van 471 leden, blijkt uit cijfers van het Steunpunt Kerkenwerk, een organisatie die vrijgemaakt-, Nederlands- en christelijk-gereformeerde kerken adviseert.

Het verlies aan leden is een gevolg van een combinatie van overlijdens en uitschrijvingen. De vrijgemaakt-gereformeerden verloren in een jaar tijd 333 doopleden en 1284 belijdende leden. Bij de Nederlands-gereformeerden daalde het aantal doopleden in een jaar tijd met 80 en het aantal belijdende leden met 391.

Het ledental van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt bevindt..

