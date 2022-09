Voor het eerst meer katholieken dan protestanten in Noord-Ierland

Belfast

Tien jaar geleden beschouwde nog zo’n 48 procent van de Noord-Ieren zichzelf als protestants, dit aandeel is gedaald naar ruim 43 procent. Het aandeel katholieken is licht gestegen, van 45,1 naar 45,7 procent.

Nu is er in principe geen land ter wereld waar katholiek of protestant zo’n groot verschil uitmaakt. Dat heeft alles met de politieke situatie te maken: protestanten zijn over het algemeen voorstander van de huidige constellatie, waarbij Noord-Ierland deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk. Katholieken zien meestal liever dat het land zich verenigd met het grotendeels katholieke Ierland.

geweldsuitbarstingen

Vooral vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw leidde dit verschil tot meerd..

