Statenvertaling krijgt opfrisbeurt. ‘Wijf werd eerder al vrouw’

Statenbijbel in de Bovenkerk in Kampen.

De Statenbijbel is één van de oudste Nederlandse vertalingen, voor het eerst uitgegeven in 1637. Het is een veelgelezen Bijbel in reformatorische kringen. Maar door de vrij letterlijk vertaling van de grondtekst is het wat taai leesbaar, zeker voor jongeren.

Daarom gaf de synode van de Gereformeerde Gemeenten aan graag snel een nieuwe versie van de Statenvertaling te zien. Dominee Leen Blok, voorzitter van het Deputaatschap Bijbelverspreiding van de Gereformeerde Gemeenten is ‘blij dat we hierin gaan samenwerken met de GBS en ook met andere kerken’.

misverstanden

‘De taal ontwikkelt zich. Het is noodzakelijk voor onze jongeren dat ze zo snel mogelijk de Statenvertaling zonder dat het misverstanden oproept, kunnen lezen’, zegt do..

