Beweging Kerk2030 benoemt adviseurs: ‘Er is honger naar vernieuwing’

Kerkvernieuwingsbeweging Kerk2030 neemt drie predikanten voor één dag in de week in dienst. Twee van hen gaan gemeenten helpen na te denken over kerkelijke vernieuwingen.

Maastricht

De vernieuwingsbeweging, ondergebracht in een stichting, werkt op dit moment vooral in vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerde kerken. In oktober 2021 deed een eerste groep van twaalf gemeenten mee aan een tweejarig traject. Komende maand begint een tweede groep van twaalf kerken die na willen denken hoe ze kerk willen zijn in hun eigen omgeving.

Volgens Klaas Koelewijn, directeur van Kerk2030, is er ‘honger’ naar vernieuwing. Kerk2030 heeft daarvoor geen standaardaanpak voor alle kerken, maar luistert wat er in een gemeente nodig is en sluit daarop aan, zegt hij. Zo doet een gemeente mee die de wens heeft ‘het licht van Christus meer te laten schijnen’. Ook is er een gemeente die tot doel heeft het geloofsgespr..

