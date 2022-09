Stichting wil hoogleraar eco-theologie: ‘Klimaat verdient aandacht theologen’

Een net opgerichte stichting maakt zich sterk voor een bijzondere leerstoel christelijk ecologisch denken, waar klimaatvraagstukken vanuit bijbels perspectief worden doordacht. De initiatiefnemers zijn daarover in gesprek met de Theologische Universiteit Kampen-Utrecht.

Milieukundige Martine Vonk (1974-2019). Een nieuw opgerichte stichting die zich inzet voor ecologische theologie is naar haar vernoemd.

Houten

De hoogleraarspost moet er volgens de initiatiefnemers komen, omdat ecologische vraagstukken in de academische theologische wereld meer aandacht verdienen. Eind vorige week hebben zij daarom de Martine Vonkstichting opgericht, genoemd naar de christelijke milieukundige Martine Vonk (1974-2019), die zich tijdens haar leven volop inzette voor christelijk-ecologisch denken en handelen.

Eerste doelstelling is een leerstoel, maar voorzitter Theanne Boer hoopt dat de stichting uitmondt in een bredere beweging. Ze droomt van een kenniscentrum dat in het teken staat van vraagstukken rond christelijk-ecologisch handelen. ‘De manier waarop de mens zich verhoudt tot de sc..

