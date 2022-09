‘De Geest zorgt niet overal voor dezelfde conclusie’

Als zijn proefschrift ervoor zorgt dat bijbellezers - en christelijk-gereformeerden in het bijzonder - elkaar weten te vinden, is dominee Arjan Witzier een meer dan dankbaar mens. ‘Ik hoop dat mensen tot de ontdekking komen dat de Geest niet zit opgesloten in de Bijbel of de traditie, maar nog altijd werkt als wij de Bijbel lezen.’