Haarlemse dominee pleit voor verschuiving kerkelijke agenda: ‘Organiseer meer in de zomer’

‘Neem rust rond Advent en de Veertigdagentijd en sluit in de zomer als kerk aan bij activiteiten voor eenzame ouderen en kinderen die vakantie moeten missen.’

Sinds een half jaar werkt de dominee in de Ontmoetingskerk in Schalkwijk, een multiculturele, jaren zeventig wijk in Haarlem. Daar merkt ze dat ontkerkelijking de realiteit is. ‘Ik hoopte dat er in de stad meer gezinnen zouden zijn. Maar dat is niet zo. We hebben een vergrijsde kerk. Het is voor velen niet meer vanzelfsprekend om naar de kerk te gaan.’ Zomers is het kerkelijk nog stiller, daar wil Sprotte wat mee doen.

Praktisch kerkzijn

Het geringe aantal kerkgangers en de nasleep van de coronatijd zette haar aan h..

