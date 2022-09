In de refo-wereld waart een ‘levensgevaarlijke dwaling’ rond, een ‘misleidende boodschap die mensen vergiftigt’, verwijt de hersteld-hervormde dominee Gert van den Brink zijn collega’s. Wat is er aan de hand?

Conflicten in de zogenoemde ‘gereformeerde gezindte’ zijn voor buitenstaanders meestal maar moeilijk te volgen. Toch gaat de recente reformatorische onrust die Van den Brink heeft veroorzaakt, over iets wezenlijks. Ook voor gelovigen van andere richtingen. Waarom willen gereformeerden zo graag een evenwicht bewaren dat bijna niet te bewaren is?

De gehele geloofsbeleving in de reformatorische wereld staat onder een allesbeheersende invloed van de leer van de uitverkiezing. In zijn ‘eeuwige raad’ heeft God al vóór de grondlegging van de wereld besloten wie Hij tot de zaligheid zou roepen. De zestiende-eeuwse geestelijk vader van de gereformeerde traditie, Johannes Calvijn, kon daar nog heel verheugd over schrijven. De zekerheid van mijn red..

