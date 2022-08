Dominees in spé lopen weemoedig van Kampen naar Utrecht: ‘We laten veel achter’

Op het Waterkeringpad langs het Drontermeer moet vierdejaarstudent Thomas van der Vecht zijn pelgrimage staken. Zittend in het gras wijst hij op zijn gehavende been. ‘Van de trap gevallen, ik staak de strijd.’ Hulp is onderweg, dus laten de overige vijftien studenten en medewerkers van de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht hem achter in de berm. Ze hebben nog een lange weg te gaan: in vier dagen willen ze lopend Utrecht bereiken, de stad waar de universiteit zich de komende jaren gaat vestigen.

Twee uur eerder in de aula van de Theologische Universiteit: derdejaars theologiestudent Margretha Kamerman bidt ‘dat we mooie dingen mogen meemaken en elkaar door de moeilijke stukken heen helpen’. Vervolgens spreekt rector Roel Kuiper..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .