Amerikaanse dominee heeft ‘niet-romantisch’ contact met een vrouw, maar moet toch op non-actief

Flower Mound

Het zou gaan om een ‘niet-romantische relatie’. Die zou echter toch aanstoot hebben gegeven omdat de contacten zich afspeelden op sociale media als Instagram. Chandler kondigde zondag zelf zijn absentie ‘voor onbepaalde tijd’ aan in de dienst waarin hij voorging. Hij omschreef zijn contact met de vrouw als ‘onbewaakt en onverstandig’. ‘Het onthulde iets ongezonds in mij. Het Woord van God vereist hoge standaarden en ik ben tekort geschoten.’ Chandler zei wel dat hij van plan is nog tenminste twintig jaar pastor te blijven van de Village Church. Op Twitter en in de hal van de kerk had een vriendin van de vrouw in kwestie geklaagd over Chandlers gedrag.

Matt Chandler is 48 jaar. Hij komt uit Seattle in de Amerikaanse s..

