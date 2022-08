Duitse protestantse voorganger Olaf Latzel wordt opnieuw aangeklaagd

Bremen

De zaak-Olaf Latzel krijgt een vervolg. Frank Pasade deelde namens het openbaar ministerie van Bremen mee dat de Duitse rechter is gevraagd om revisie van het oordeel dat in mei dit jaar is uitgesproken door het Landgericht in Bremen. Nu moet het Oberlandgericht (OLG) bekijken of er juridisch of vormtechnisch fouten zijn gemaakt in de procesgang tot nu toe. Als dat niet zo is, blijft het vonnis van 22 mei bestaan en is Latzel vrijgesproken. Hij heeft dan nog wel een spreekverbod van de evangelisch-lutherse kerk, de EKD. Dat is ook de reden waarom Latzel niet kan spreken met de media.

De vrijspraak in mei kieperde een eerder vonnis van november 2020 omver. Daarin werd Latzel veroordeeld tot een boete van 8100 euro, negentig..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .