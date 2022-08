De Australische Anglicaanse kerk valt uiteen vanwege homohuwelijk

Een groep conservatieve gelovigen heeft zich afgescheiden van de Anglicaanse Kerk in Australië, vanwege onenigheid over het homohuwelijk. Ze hebben een nieuw, bovenregionaal bisdom gevormd onder de naam Southern Cross (Zuiderkruis).

Glenn Davies (links) in zijn voormalige functie als aartsbisschop van Sydney. (beeld epa / Dean Lewins)

Sidney

Donderdag werd Glenn Davies, voormalig aartsbisschop van Sydney, aangesteld als bisschop. De afscheiding volgt op het besluit van de Anglicaanse Kerk van Australië dat elk bisdom zelf mag kiezen om homohuwelijken al dan niet in te zegenen. Tot nu toe hebben drie bisdommen besloten dit wel te doen.

Het bisdom sluit zich aan bij GAFCON, een koepelorganisatie van behoudende Anglicaanse Kerken uit verschillende delen van de wereld. De conservatieve gelovigen vinden dat de kerk afdrijft van de bijbelse leer over het huwelijk. Het is nog onduidelijk hoeveel kerken of kerkleden zich bij het nieuwe bisdom zullen aansluiten. Bisschop Davies zei dat het ‘een aanzienlijke impact’ zal krijgen. ‘Het zal sommige bisscho..

