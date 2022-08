Gratis vakantie voor minima op pop-upcamping

Apeldoorn

‘De armoede in Nederland neemt toe’, zegt Agnes van Haaften, hoofd IZB-Dabar. ‘Steeds meer mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. We vroegen ons af of we daar iets in konden betekenen, zowel op missionair als diaconaal gebied. Daarom begonnen we de pilot met twee pop-upcampings, in Overberg en Oud-Alblas. Gezinnen die geen geld hebben om op vakantie te gaan, kregen de gelegenheid om een week op een minicamping te verblijven. Zo wilden we iets laten zien van de liefde van Christus.’

De afgelopen vier weken verbleven zo’n 230 mensen – 56 gezinnen – op een van de campings. Dat was intensief, zegt Van Haaften. ‘Je trekt een week lang, 24 uur per dag, met elkaar op, deelt het leven met elkaar. Koken, eten, prat..

