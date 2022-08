Ook na corona blijft de vakantiebijbelweek: ‘Kinderen iets meegeven van het geloof’

Toneelstukjes, kinderliedjes zingen, knutselen en bijbelverhalen vertellen. Op veel plekken is de vakantiebijbelweek een traditie tijdens de zomervakantie. Daar heeft corona geen verandering in gebracht, zegt de HGJB.

Dit jaar is het thema van de vakantiebijbelweek Alles andersom

Die organisatie levert voor de meeste lokale vakantiebijbelweken het materiaal. Dat is niet verminderd ten opzichte van de periode voor corona, stelt Jan Kranendonk (directeur van de HGJB). Dit jaar zijn er ongeveer 200 mappen met materiaal verkocht en hebben 300 vrijwilligers meegedaan aan een toerustingsmoment over de vakantiebijbelweek.

Kranendonk is blij dat de vakantiebijbelweken in deze mate corona hebben overleefd. ‘Dit komt onder andere doordat lokale commissies contact hebben gehouden met de kinderen. Bijvoorbeeld door speurtochten en cadeautasjes. Als je geen contact hebt gehouden, is het lastiger om nu de kinderen weer naar de vakantiebijbelweek te trekken.’

Dit jaar is het thema van de vakantiebijbelweek Alles andersom..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .