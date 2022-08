Ewald Mackay over de kerk van alle eeuwen: ‘Wij protestanten zijn nieuwkomers, kleuters eigenlijk’

Als jochie schuwde Ewald Mackay de grote vragen niet en vandaag houden ze hem nog steeds bezig. Het christelijke leven mag, nee, móét een spannende strijd zijn, zegt hij, want spanning zorgt voor diepgang. ‘De droeve muziek van Bach geeft mij tóch een grotere vreugde dan de oppervlakkige vreugde in C-groot van ‘Boer, er ligt een kip in ’t water’. Daarin zit geen enkele spanning.’

Midden in de nacht kreeg Ewald Mackay (57) een insult, een soort epileptische aanval. Een lichamelijke oorzaak is niet gevonden, stress bleek de oorzaak. Dat was 22 april 2021. Sindsdien zit er altijd een spuitje met midazolam in z’n jaszak, vertelt de docent, zittend aan een bureau in een klaslokaal van Driestar Hogeschool.

‘Als ik hier een aanval zou krijgen, moeten ze dat spul in m’n neus spuiten. Dat is nog niet gebeurd, maar ik heb wel vervelende mini-aanvallen, bij stress. De ellende is dat ik daar twee weken doodmoe en zwaar depressief van word. Die aanvallen heb ik elke maand wel een keer, dus de helft van de maand ben ik daar zoet mee.’

Die donkere kanten zijn Mackay niet vreemd, zal gedurende dit gesprek meermaals blijken. ..

