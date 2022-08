‘De kerk is een unieke organisatie: ieder verhaal is het waard gehoord te worden’

De kerk moet in een seculiere samenleving veel beter haar best doen om kerkelijk jargon te vermijden, vindt dominee Riegonda van Welie-Kaai. ‘Waarom zou je het steeds over geloof hebben als je dit ook met vertrouwen kunt vertalen?’

‘In deze omgeving is elke dominee pionier.’ Riegonda van Welie-Kaai zegt het met een glimlach, maar wel met een serieuze ondertoon. Ze is predikant van de protestantse Spieghelkerk in Bussum, midden in het Gooi. ‘Dit is één van de meest seculiere regio’s van Nederland. We moeten hier allemaal op zoek naar nieuwe wegen om te laten zien wat de kerk heeft te bieden.’

Want de kerk heeft wel degelijk wat te bieden, is haar overtuiging. ‘Ik ontmoet veel mensen die op zoek zijn naar zingeving. In deze regio zijn veel tweeverdieners die het ontzettend druk hebben. Tot aan een burn-out toe en op zo’n moment beginnen ze zich af te vragen wat ze eigenlijk willen met hun leven.

Op zo’n grenspunt komt de kerk in zicht. Ze willen dan bijvoor..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .