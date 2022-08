Oprichter Alpha-cursus gaat met pensioen bij zijn kerk: ‘Het beste nog moet komen’

Nicky Gumbel, de grondlegger van de Alpha-cursus, gaat met pensioen als predikant van de anglicaanse kerk Holy Trinity Brompton in Londen. In zijn laatste preek blikte hij vorige week terug op 46 jaar betrokkenheid bij de kerk, waarvan de laatste zeventien als voorganger.

'Ik houd van de mensen in de kerk, en ik ga hen ook het meest missen', zei Gumbel tijdens zijn afscheidsspeech.

Londen

Voordat Gumbel (67) hoofdvoorganger werd van de Holy Trinity-kerk in de Londense wijk Brompton, was hij onder andere hulpprediker. Daarnaast pionierde hij tijdens zijn tijd bij de kerk met de Alpha-cursus. ‘Ik geloof dat het beste nog moet komen: voor u, voor de kerk, voor ons allemaal’, zei Gumbel in zijn afscheidspreek tegen de vierduizend kerkleden.

Hij is volgens de Britse nieuwssite Christian Today het meest dankbaar voor de mensen in ‘HTB’, de grootste anglicaanse gemeente van Groot-Brittannië. ‘Ik ben erg trots op onze gemeente. Ik houd absoluut van de mensen in de kerk en ik ga hen ook het meest missen. Het zijn geweldige, dienende en biddende mensen.’

De komende periode gaat Gumbel meer tijd besteden aan de Alpha-cursus en d..

