In de bajes van Bonaire is openheid voor de blijde boodschap

Ronald Lakhichand zet zijn tanden in het protestants Justitiepastoraat op Bonaire. Gevangenen hebben er, net als in Nederland, het wettelijke recht om hun godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden en te beleven. ‘In Nederland gaat het gesprek met gedetineerden vaak over de vraag of God wel bestaat. Hier klinkt de vraag: ‘Pastor, wat heeft God mij te zeggen?’’