Hoe kan de kerk mensen bereiken die hulp nodig hebben? ‘We moeten het efficiënter organiseren’

Assen

In coronatijd kregen diakenen meer signalen van gezinnen die in financiële nood verkeren, vertelt Tjeert Poelman (41), voorzitter van de diaconie van de PKN Assen. ‘Dat zette ons aan het denken: hoe kunnen we deze gezinnen helpen? Er is een enorm taboe op financiële nood en het is voor veel mensen niet vanzelfsprekend om de kerk om hulp te vragen.

Dat neemt niet weg dat we als diaconie mensen willen ondersteunen en zo impact te hebben met onze middelen. Maar dat moet wel op een andere manier georganiseerd worden dan we vroeger gewend waren.’

Ook voor de lokale welzijnsorganisatie Vaart Welzijn was de gang naar de kerk niet vanzelfsprekend, zegt Poelman. ‘Zij konden naar 21 adressen van kerken in Assen verwijzen en wisten logisch..

