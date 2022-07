Dominee kan niet in pastorie van Siddeburen wonen, oordeelt de rechter

Dominee Gerco op ‘t Hof mag niet wonen in de pastorie van zijn kerk, de Hervormde Gemeente Siddeburen-Steendam-Tjuchem. Dat heeft de rechter besloten, tot teleurstelling van de kerk.

De Hervormde Kerk in Siddeburen.

Siddeburen

Sinds zijn aanstelling als predikant woont Op ‘t Hof in een huurhuis in Siddeburen op kosten van de kerk. De kerk had haar woning verhuurd, omdat de vroegere predikant om gezondheidsredenen geen gebruik maakte van de pastorie. De nieuwe dominee wilde wel weer gebruik maken van de domineeswoning. Daarom wilde de gemeente het contract met de huidige huurder opzeggen. Die ging daar niet mee akkoord en zo kwam het tot een rechtszaak.

Daarin heeft de rechter de huidige huurder gelijk gegeven, wat betekent dat de dominee niet in de pastorie van de kerk kan wonen. Volgens de rechter is onvoldoende duidel..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .