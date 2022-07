Waarom de vestiging van het protestantisme op de Veluwe lange tijd geen vanzelfsprekende zaak was

Door onvoorziene omstandigheden is de Veluwe uiteindelijk gereformeerd geworden, betoogt Jos de Weerd.

Jan van Nassau, stadhouder van Gelre, had een grote hand in de hervorming op de Veluwe.

Het boek van Jos de Weerd over religieuze veranderingen op de Veluwe in de zestiende eeuw, De Veluwe gereformeerd, doet denken aan een boek van Geert Mak, Hoe God verdween uit Jorwerd. Beide boeken beschrijven religieuze en maatschappelijke veranderingen die meer dan een eeuw omspannen.

In beide boeken wordt geregeld verwezen naar Cornelis Hille Ris Lambers. Bij Geert Mak komt Hille Ris Lambers naar voren als de erudiete, kunstminnende dominee van Jorwerd, waar hij van 1907 tot 1927 het Woord bediende. Zijn dochters bezochten de hbs in Leeuwarden, en trokken er de aandacht van de latere dichter en scheepsarts Jan Slauerhoff. Eerst werd Slauerhoff verliefd op Annie Hille Ris Lambers, en later op Heleen, haar zus. Vermoedelijk, meent Mak, ‘..

