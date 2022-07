Dominee Gertjan te zien in tv-programma over Spakenburg: ‘Een mooie kans om het evangelie te delen’

Boeren, Bijbels en Beauties: de eerste aflevering van de realityserie over Spakenburg was maandagavond voor het eerst te zien. Dominee Gertjan van Harten is één van de hoofdpersonen. ‘Ik voel me in Spakenburg als een vis in het water.’

Dominee Gertjan van Harten twijfelde best even toen hij twee jaar geleden werd benaderd door de makers van het programma Boeren, Bijbels en Beauties. ‘Het leek me een leuke ervaring, maar ik wilde het niet voor mijn eigen ego doen. Mijn vrouw en kinderen waren ook niet meteen enthousiast.’

Toch heeft Van Harten ervoor gekozen zich door camera’s te laten volgen. ‘Vrienden zeiden dat het een mooie kans was om iets van het evangelie te delen. Dat heeft me over de streep getrokken. Ik wil laten zien hoe mooi het is om met God te leven. Er is vaak best een somber beeld van predikanten. Dat vind ik jammer, wat is er nou mooier dan dagelijks met het evangelie bezig te zijn? Daar wil ik graag iets positiefs over laten zien. ‘

Het eer..

