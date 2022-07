Alles over de protestantse heiligenkalender • Wat hebben gelovigen van weleer voor ons betekend?

Het Nederlands Dagblad doet een voorzet met een kalender, verschillende verhalen en podcasts. De lijst wordt wekelijks bijgewerkt. Mis je een protestantse heilige op deze kalender? Mail je suggestie naar heiligen@nd.nl.

📜 JANUARI

1. Freya von Moltke - Verzetsstrijdster en martelaar

4. Kaj Munk – Predikant en Martelaar

8. Johannes a Lasco - Hervormer van de kerk

19. Haik Hovsepian Mehr - Martelaar

26. Martinus Nijhoff – Dichter

27. Johannes Verkuyl - Leraar van de kerk

30. Lesslie Newbigin - Leraar van de kerk

31. Menno Simons - Predikant

31. Nel Benschop - Dichteres

📜 FEBRUARI

2. Esther John - Martelares

4. Manche Masemola - Martelares

12. Janani Luwum - Martelaar

18. Martin Luther – Hervormer van de kerk

21. Johannes Hermanus Gunning – Leraar van de kerk

21. Billy Graham - Evangelist

21. Eric Liddell - Atleet

23. Johann Crüger - Musicus

25. Johann Christoph Blumhardt – Predikant

📜 MAART

2. John Wesley - Opwekkingsprediker

5. Hermann Friedrich Kohlbrugge – Leraar van de kerk

16. Kaspar Olevianus (en Zacharias Ursinus) - Leraren van de kerk

17. Petrus Datheen - Theoloog en dichter

22. Jonathan Edwards - Opwekkingsprediker

29. Charles Villiers Stanford - Musicus

📜 APRIL

4. Martin Luther King – Predikant en Martelaar

7. Frans van der Lugt - Martelaar

9. Dietrich Bonhoeffer – Predikant en Martelaar

15. Corrie ten Boom - Evangelist

27. David Wilkerson - Evangelist

27. Dorothee Sölle - Bevrijdingstheoloog

📜 MEI

6. Kinga Bán - Zangeres

6. Bernardus Smijtegelt - Oudvader

9. Nikolaus von Zinzendorff – Stichter van de Herrnhutters

14. Anna Maria van Schurman – Mystica

27. Johannes Calvijn – Hervormer van de kerk

30. Henriëtte Swellengrebel – Diacones

31. Guido de Bres – Leraar van de kerk

30. Watchman Nee - Predikant en martelaar

📜 JUNI

3. Hudson Taylor - Zendeling

7. Paul Gerhardt – Predikant en Dichter

9. William Carey - Zendeling

24. Medhi Dibaj - Martelaar uit Iran

25. Alida Bosshardt - Diacones

📜 JULI

4. Willem Adolf Visser ’t Hooft – Leraar van de kerk

6. Johannes Hus – Martelaar en Leraar van de kerk

11. Otto Gerhard Heldring – Predikant

12. Erasmus – Leraar van de kerk

13. Nathan Söderblom – Leraar van de kerk

25. Thomas a Kempis - Leraar van de kerk

27. John Stott - Leraar van de kerk

28. Johann Sebastian Bach – Musicus

28. Keith Green - Musicus

29. William Wilberforce - Slavernijbestrijder

📜 AUGUSTUS

8. Jo Kapteyn - Martelaar

13. Florence Nightingale - Verpleegkundige

20. Geert Grote – Stichter van de Broeders en Zusters van het Gemene Leven

20. William (en Catharine) Booth – Stichters van het Leger des Heils

31. John Bunyan - Schrijver

31. Kornelis Heiko Miskotte - Leraar van de kerk

📜 SEPTEMBER

2. John Ronald Reuel (J.R.R.) Tolkien - schrijver van The Lord of the Rings

4. Albert Schweitzer – Theoloog, musicus en arts

6. William Tyndale - Bijbelvertaler

9. Jan Zijlstra - Genezingsprediker

12. Maarten Micron – Hervormer van de kerk

15. Jan de Bakker - Martelaar

17. Dag Hammarskjöld – Diplomaat

21. Henri Nouwen - Priester en schrijver

In de podcast Dick En Daniël Geloven Het Wel ging het in aflevering 23 over we praten over de priester en boekenschrijver Henri Nouwen, die overleed in 1996. Uitgever en tv-presentator Leo Fijen vertelde wat Nouwens geheim was, en hoe zijn eigen ontmoetingen met Henri Nouwen ook hemzelf veranderden.







28. William Seymour - Vader van de Pinksterbeweging

30. George Whitefield - Opwekkingsprediker

📜 OKTOBER

2. Johan van der Werf – Predikant en Leraar van de kerk

📜 NOVEMBER

1. Gisbertus Voetius – Leraar van de Kerk

6. Heinrich Schütz - Musicus

11. Hendrik Kraemer – Leraar van de kerk

15. Jacob Revius – Predikant en Dichter

15. Margarethe Blaurer - Hervormer van de kerk

20. Wendelmoet Claesdochter - Martelares

21. Henriëtte Roland Holst – Dichteres

21. Willem Barnard - Dichter en predikant

22. Clive Staples Lewis - Leraar van de kerk

24. John Knox - Hervormer van de kerk

25. Isaac Watts – Predikant en Dichter

📜 DECEMBER

10. Karl Barth – Leraar van de kerk

11. Jochen Klepper – Dichter

21. John Newton - Slavernijbestrijder (‘Amazing Grace’)

24. Lottie Moon - Zendeling

26. Desmond Tutu - Aartsbisschop en activist

26. Ida Pierson-Ovens - Moeder van het Reveil