Een nieuwe cursus over gebedspastoraat: ‘Het is geen snelweg naar vergeven’

New Wine Nederland wil met een nieuwe cursus gebedspastoraat kerken nóg beter onderwijzen over het thema bidden. De cursus wordt eind juli op de New Wine Zomerconferentie gelanceerd. ‘Het doel van gebedspastoraat is niet dat iemands probleem wordt opgelost, maar wel dat de relatie met God, waar nodig, hersteld wordt.’

Agnes Huizenga: 'We geloven dat God bij de ander is in de pijn.'

Houten

Allerlei Nederlandse kerken en kerkstromingen bieden de mogelijkheid voor je te laten bidden. Dat kan bijvoorbeeld bij een gebedsteam. Gebedspastoraat gaat volgens Agnes Huizenga, teamleider cursus gebedspastoraat, nog een stap verder dan met iemand bidden tijdens een samenkomst. Om meer mensen hierin te trainen en Nederlandse kerken breder te onderwijzen, heeft New Wine Nederland een nieuwe cursus van een jaar samengesteld. New Wine is een vernieuwingsbeweging in met name de protestantse kerken.

Waarom deze cursus?

‘Als gebedspastor zit je meer tegen hulpverlening aan dan in een gebedsteam. Het is daarom belangrijk dat je jezelf goed kent en weet wat je valkuilen zijn. Stel dat iemand bij gebedspastoraat komt met een probl..

