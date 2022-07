‘Vroeger zagen we refo’s als cultureel erfgoed, nu is er vooral ergernis’

De blik op refo’s is veranderd, stelt Tetelepta (tegenwoordig werkzaam bij het Nederlands Dagblad). ‘Zeker de afgelopen twee jaar, want reformatorische christenen kwamen steeds negatiever in het nieuws. Denk aan kerkgang tijdens lockdowns, vaccineren en homoseksualiteit in het reformatorisch onderwijs. De reacties daarop zijn heftig. Twintig jaar geleden vonden we ze raar, toch zagen we ze ook als een soort cultureel erfgoed. Nu is er vooral ergernis.’

Dat was voor het AD aanleiding om met mensen op de biblebelt te praten. ‘Hoe kijken zij naar de weerstand en hoe beleven zij hun geloof? Persoonlijk hoop ik dat deze podcast daardoor voor meer begrip zorgt bij niet-refo’s voor de standpunten van refo’s.’

In hoeverre zijn reformatoris..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .