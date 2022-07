Amerikaanse kerk trekt zich terug uit de olie

Verenigde Staten

De discussie over het al dan niet investeren in oliemaatschappijen speelt al langer in verschillende kerken en geloofsgroepen in de Verenigde Staten. Al sinds de jaren tachtig discussiëren de presbyterianen erover te stoppen met het investeren in fossiele brandstoffen, waaronder olie. Niet eerder werd ook echt besloten om dit te doen. In de voorafgaande discussie stond vooral de vraag centraal of de kerk haar investeringen moest stoppen of die juist zou moeten gebruiken om bedrijven onder druk te zetten om een meer klimaatbewuste werkwijze te ontwikkelen.

Op de algemene vergadering van het kerkgenootschap is afgelopen week besloten om vijf oliemaatschappijen op een lijst te plaatsen waarin niet langer geïnve..

