Kinderen aan avondmaal op agenda Christelijke Gereformeerde Kerken

Een verzoek om kinderen toe te staan aan het avondmaal wordt een discussiepunt op de eerstvolgende generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Deze kwestie ligt gevoelig in het kerkverband, dat al onder grote spanning staat door verschil van inzicht over de positie van vrouwen in de kerk.

Zaandam

Op dit moment mogen volgens de regels van de christelijk-gereformeerden alleen leden die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd deelnemen aan het avondmaal. De missionair ingestelde christelijk-gereformeerde gemeente in Zaandam wil graag dat daar verandering in komt. In die gemeente ‘leeft het verlangen de gedoopte kinderen toe te laten tot de maaltijd van Jezus’, staat in een zogenoemde ‘instructie’ die evangelist Mark Veurink hierover heeft geschreven. ‘Wij zijn tot de conclusie gekomen dat dit verlangen legitiem is en dat het niet goed is kinderen van het avondmaal buiten te sluiten.’

In april is deze notitie besproken tijdens een vergadering van de kerken in de regio, de classis Amsterdam. Deze regiovergadering ont..

