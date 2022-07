Protestantse Kerk bezint zich op het ambt

Lunteren

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is bezig met een bezinning op de ambten, doordat de kerk zich voor allerlei vragen geplaatst ziet. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met de kerkelijk werker, die nu vaak een kwetsbare positie heeft? Kan iemand met een hbo-opleiding met een aanvullende opleiding ook predikant worden? Als onderdeel van dit bezinningsproces werd zaterdag het rapport Geroepen om te dienen besproken, waarin een werkgroep bestaande uit vier theologen zich over de vraag had gebogen wat het ambt in deze tijd betekent.

Het rapport werd in dankbaarheid aanvaard, en daarmee heeft de generale synode de eerste fase afgerond. De komende tijd wachten fase twee en drie: het opstellen van beroepsprofielen en het concreet inv..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .