Weer laat plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk vrouwen toe tot het ambt

Amersfoort

Vrouwen mogen met ingang van 25 september alle ambten bekleden. Daarmee zullen ze zich ‘niet langer voegen’ in de lijn die de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken dit voorjaar aangaf, meldt de gemeente. Kruispunt is een samenwerkingsgemeente van de Christelijke Gereformeerde en Nederlands Gereformeerde Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland (CGK, NGK en PKN).

Van de twaalf bestuursleden werden tot nu toe alleen de mannen bevestigd in het ambt en de vrouwen ‘gezegend’ voor hun taak, al deden ze hetzelfde werk. Het onderscheid vloeide voort uit afspraken die in 2012 werden gemaakt; het deelnemende kerkverband van de CGK zag toen – net als nu – geen ruimte voor de vrouw in het ambt. Na onderzoek werd in se..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .