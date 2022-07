Arnold Huijgen benoemd als hoogleraar dogmatiek aan de PThU

De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) stemde zaterdag in met de benoeming van Huijgen. Hij vertrekt zodoende na achttien jaar bij de TUA, waar hij de laatste zes jaar hoogleraar was. Huijgen blijft wel lid van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). ‘Ik kan de TUA wel loslaten, maar de CGK niet. Ik ben in die kerk geroepen, dat heb ik de afgelopen maanden ook weer sterk ervaren. Natuurlijk, het zou de weg van de minste weerstand zijn om nu ook lid van de PKN te worden, maar zo werkt het voor mij niet. Daarmee bedoel ik overigens niet dat er iets mis zou zijn met de PKN, het gaat er voor mij om dat ik door God in de CGK ben geplaatst.’

Het was met name de wens om theologie te beoefenen in een bredere ..

