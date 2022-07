‘Kampen’ gaat glunderend naar Utrecht toe: ‘Kampen is veel verder’

Utrecht

Het gaat voor ‘Kampen’ na de zomervakantie echt beginnen in Utrecht en dat mag de directe omgeving best merken. Het statige pand van de Theologische Universiteit Kampen-Utrecht aan de Plompetorengracht in Utrecht is deze vrijdagochtend versierd met vlaggetjes.

Een dag daarvoor was het gebouw officieel geopend. Het staat op een plek zoals het bestuur van de universiteit had gehoopt toen het voornemen tot verhuizen een jaar geleden kenbaar werd gemaakt: midden in het centrum van Utrecht, op een steenworp afstand van de faculteit geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

De universiteit waar vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerden hun dominees opleiden gaat voorlopig door het leven als Theologische Universiteit K..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .