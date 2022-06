George Harinck nieuwe rector Theologische Universiteit Kampen/Utrecht

Kampen

Harinck, hoogleraar geschiedenis van het Nederlands Protestantisme, volgt Roel Kuiper op, die nu zeven jaar rector is. Kuiper blijft als hoogleraar aan de universiteit verbonden op de leerstoel Identiteit en Onderwijs. Pim Boven wordt per 2023 de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. Op dit moment is hij lid van dit college.

Harinck werkt sinds 2003 als hoogleraar aan de Theologische Universiteit en is sinds 1997 directeur van het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken. Volgens Jan Westert, voorzitter van de Raad van Toezicht, heeft Harinck een breed netwerk dat hij goed kan gebruiken om de Theologische Universiteit academisch te positioneren op de nieuwe locatie in de binnen..

