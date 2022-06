Theologische Universiteit Kampen zet eerste stap naar Utrecht

De Theologische Universiteit Kampen is deze week begonnen met het eerste deel van de verhuizing naar de binnenstad van Utrecht. Woensdag arriveerden de eerste verhuisdozen in het nieuwe pand aan de Plompetorengracht.

Kampen

Vanwege het boerenprotest werd een tweede rit uitgesteld tot donderdag. De universiteit verhuist de komende drie jaren stapsgewijs naar Utrecht. Uiterlijk in de zomer van 2025 zal de universiteit Kampen na ruim 150 jaar verlaten.

De driejarige predikantsmaster gaat in september nog in Kampen van start, maar wie aan de bachelorstudie begint, doet dat in Utrecht. ‘We starten in september met het eerste jaar van de bachelor, de premasters en de minoren in Utrecht’, legt rector Roel Kuiper uit. ‘Het bestuur en een deel van de ondersteunende diensten gaan naar Utrecht, net als de studio van Weetwatjegelooft.’

Het nieuwe pand wordt gehuurd van de Kathedrale Koorschool. Naar een geschikte locatie voor de omvangrijke boekenco..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .