Al ruim tien jaar geen doop en belijdenis in Hall: ‘Ik bid iedere dag voor een opleving’

In de Protestantse Gemeente van Hall en Voorstonden is al jaren niet gedoopt en doet niemand belijdenis. Sinds Pinksteren bidt pastor Jolanda Aantjes iedere dag of er toch nieuwe doop- en belijdenisdiensten mogen komen.

Wanneer was de laatste doop of belijdenis?

‘Ongeveer tien jaar geleden. In de zes jaar dat ik als pastor in deze gemeente werk, heb ik het nog nooit meegemaakt en in de laatste jaren van mijn voorganger is het ook niet voorgekomen.’

Wanneer bent u begonnen met bidden?

‘Met Pinksteren, het feest van de Geest. Of het werkt? Ik laat me verrassen. Iedere dag gaat er een wekker af op mijn telefoon. Zo vergeet ik het nooit en kan ik het bij God onder de aandacht brengen.’

Hoe lang zal die wekker nog blijven gaan?

‘De wekker blijft gaan, iedere dag.’

U werkt in een kleine, en relatief oude gemeente, was het niet te verwachten dat doop- en belijdenisdiensten uitblijven?

‘Als je kijkt naar de ledenlijst, puur zakelijk, dan kun je zeggen ..

