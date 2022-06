Pensioenschuld achtervolgt vrijgemaakt-gereformeerden nog jaren

Amersfoort

Terwijl de vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerden het in het najaar van 2021 eens werden over een nieuwe kerkorde, dreef er een donkere wolk boven het eenwordingsproces: het gelijktrekken van de pensioenvoorziening van beide kerken leek een bijna onmogelijke klus.

‘Het was inderdaad een lastig dossier’, zegt Ben Vreugdenhil, moderamenlid van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken en goed thuis in de pensioenwereld. ‘De zorgen waren groot, maar de uitkomst is zeer mooi. We hebben het als een wonder ervaren dat we eruit gekomen zijn.’

Kortweg is afgesproken dat de toekomstige opbouw van het pensioen van de vrijgemaakt-gereformeerde predikanten ondergebracht wordt bij Pensioenfonds ..

