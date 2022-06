Pensioenkwestie opgelost, vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerden herenigen op 1 mei 2023

Amersfoort

De twee kerkgenootschappen werken al jaren aan herstel van de breuk die in de jaren zestig ontstond. Op geestelijk gebied zijn de kerken het inmiddels eens, maar het gelijktrekken van de pensioenvoorziening van predikanten stuitte op problemen: het eigen pensioenfonds voor vrijgemaakt-gereformeerde predikanten zit nog in de opbouwfase. De dekkingsgraad, een getal dat aangeeft in hoeverre een fonds aan zijn verplichtingen kan voldoen, is momenteel ongeveer zestig procent. De komende jaren moet er flink gespaard worden om honderd procent dekking te bereiken.

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben geen pensioenproblemen. Zij verruilden hun eigen emeriteringsfonds, een pensioenfonds voor dominees, twaalf jaar geleden vo..

