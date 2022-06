Joris heeft de ziekte van Crohn: ‘Een beetje humor helpt te relativeren’

Als het gesprek een eind op weg is, schiet de man die zichzelf omschrijft als een levensgenieter, opeens vol. Om de eerst verbeten tranen uit zijn ooghoeken te wissen, pakt hij een tissue van de tafel in de woonkeuken van zijn stadshuis met een aantal woonlagen, midden in een multiculturele volkswijk. ‘Mijn ziekte doet mij meer dan ik dacht. Het komt nu even hard binnen dat ik chronisch ziek ben. Meestal stop ik dit soort gevoelens een beetje weg.’

‘In 2010 kreeg ik een acute blindedarmontsteking met veel pijn in mijn zij. Bij een onderzoek kwam aan het licht dat ik de ziekte van Crohn heb: een chronische ontsteking van de darm. In heel het spijsverteringskanaal - van mond tot kont - kunnen er zweren ontstaan. Mijn afweersysteem valt mijn..

